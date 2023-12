Presidente da Associação dos Atacadistas da Ceasa, Sergio Di Salvo teme aumento da sonegação as propostos do governo gaúcho para aumentar a arrecadação de ICMS. O principal receio é com a retirada dos benefícios da cesta básica, que contemplam frutas, verduras e alguns legumes, ou seja, boa parte dos hortigranjeiros. Segundo ele, muitos produtores poderão negociar por fora, para evitar a incidência do tributo.