Uma das maiores fornecedoras mundiais de turbinas eólicas, a chinesa Goldwind volta a manifestar interesse pelo Rio Grande do Sul. A direção da empresa reuniu-se nesta segunda-feira (11) com o deputado federal Alexandre Lindenmeyer (PT-RS) para pedir apoio a medidas que deixariam o cenário viável para instalar no Estado uma fábrica de torres para aerogeradores de energia eólica.