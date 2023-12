Está completando 30 anos o conhecido "McDonald's da Silva Só", que fica na movimentada esquina da avenida com a Ipiranga, em Porto Alegre. Como outras lojas da rede norte-americana da fast-food, a unidade passou por cem dias de reforma, fechando somente em quatro, quando a obra chegou à cozinha. A lanchonete de 400 metros quadrados teve a área de clientes ampliada e a retirada de paredes para facilitar movimentação das pessoas. Os pedidos passarão a ser entregues na mesa e não mais retirados pelo cliente no balcão. Também foi construída uma varada com vista para a rua e os brinquedos externos foram integrados à área interna do restaurante.