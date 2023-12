Grupo gaúcho do setor de combustíveis, a Empresas SIM é a maior cliente brasileira da categoria conveniência da gigante mundial de alimentos Nestlé. As suas lojas são abastecidas com números que mostram o tamanho da movimentação anual: 4,8 milhões de doses de café, 3,6 milhões de pães de queijo e 2,5 milhões de água de marca própria.