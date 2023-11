Uma construtora gaúcha fará um prédio residencial em Gramado inspirado em Liverpool, cidade do Reino Unido famosa por ser o berço dos Beatles. A decoração terá elementos ingleses, com alguns que remetem à banda. Na porta de entrada, terá uma camiseta do time de futebol Liverpool. Por enquanto, tem o autógrafo de só um jogador, Alisson Becker, que é brasileiro, mas a construtora tem a esperança de conseguir de todos.