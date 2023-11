IBGE divulga, às 9h, o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), com o primeiro prognóstico da Safra 2024. No mesmo horário, serão divulgadas a Pesquisa de Estoques para o 1º semestre de 2023 e as Pesquisas Trimestrais da Pecuária para o 3º trimestre deste ano. Mais tarde, às 10h, será divulgada a PNAD Contínua Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 2022.