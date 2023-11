Está para sair a decisão sobre a retomada da fábrica estatal de chips Ceitec, o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, diz o atual gestor, Augusto Cesar Gadelha Vieira. Ele teve reunião na segunda-feira (30) com o ministro da Casa Civil Rui Costa, a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Gadelha tem expectativa "alta" pela reversão do processo de liquidação. A decisão, porém, ainda depende do presidente Lula. O prazo termina em dia 10 de novembro, mas pode ser novamente prorrogado.