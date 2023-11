Começou a ser liberado pelo Banco do Brasil nesta sexta-feira (3) o dinheiro do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) com subsídio para empreendedores dos 92 municípios gaúchos em estado de calamidade pública devido às cheias, especialmente do Vale do Taquari. A linha de crédito especial tem R$ 100 milhões de subvenção para emprestar R$ 250 milhões. Pode ser solicitada por quem tem faturamento anual de até R$ 4,8 milhões.