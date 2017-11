— Será nosso maior trunfo para o ano que vem. Queremos que as pessoas encontrem lá o que precisam e que consigam fazer suas compras com rapidez. O slogan será "Viver Melhor" para o cliente otimizar o tempo — explica o executivo.

Além do supermercado, haverá 25 lojas oferecendo serviços como farmácia, cafés e estéticas. A Ágora Cia Imobiliária, gestora do empreendimento, já tem 70% delas locadas.

— Com a instabilidade financeira, as empresas estão saindo dos grandes shoppings para complexos comerciais mais enxutos, mantendo a segurança e qualidade. Investir em uma loja no lugar onde é estimado um público de 4 mil pessoas por dia, com baixo custo em aluguel e condomínio é uma grande oportunidade — comenta Adriano Borkert, diretor da Ágora.