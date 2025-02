Olivera, Rony e zagueiro: o que pode acontecer no Grêmio até o final da janela

Rony ficou distante da Arena após avanço nas tratativas com Olivera.

O Grêmio pretende confirmar até sexta-feira (14) a contratação de Cristian Olivera . O clube gaúcho já está na fase de troca de documentação com o Los Angeles FC para conseguir a transferência do atacante uruguaio de 22 anos.

Sobre Rony, nome que surgiu no noticiário na noite de terça-feira (11), a direção gremista realmente teve interesse na contratação do atacante do Palmeiras.