Grêmio anuncia a contratação do volante Camilo Reijers

Jogador de 25 anos acumula passagens pelo Lyon B. Damien LG / Lyon / Divulgação

O Grêmio oficializou mais um reforço para a temporada. Trata-se do volante Camilo Reijers, 25 anos, anunciado pelo clube nesta terça-feira (11). Ele estava no futebol russo, defendendo o Akhmat Grozny, e chega em definitivo ao Tricolor, com contrato válido até o final do 2027.

Revelado pela Ponte Preta, o atleta chamou atenção do Lyon logo no início de sua carreira. No entanto, teve poucas oportunidades, atuando apenas pela equipe B. Com isso, foi emprestado ao Cuiabá, por duas temporadas, e, depois, para o RWD Molenbeek, da Bélgica.

Ele estava no futebol russo desde 2023. Por lá, acumulou um gol e uma assistência em 48 jogos.

Camilo é mais defensor e se destaca pelos desarmes. Chega ao Grêmio para ser mais uma opção no setor, que já conta com Villasanti, Cuéllar, Pepê, Dodi e Ronald.

Além dele, até aqui, o Tricolor também contratou o goleiro Tiago Volpi, o lateral João Lucas e o também volante Cuéllar.

Quem é?

Nome: Camilo Reijers de Oliveira

Camilo Reijers de Oliveira Data de nascimento: 23/02/1999 (25 anos)

23/02/1999 (25 anos) Altura: 1,78m

1,78m Cidade natal: Mogi Mirim (São Paulo)

Mogi Mirim (São Paulo) Posição: volante

volante Pé preferencial: direito

