Mesmo presente em treino, Amuzu não deve estrear pelo Grêmio contra o Pelotas

O Grêmio encerrou na manhã desta segunda-feira (10) a preparação para receber o Pelotas, na Arena. A principal novidade da atividade foi o atacante Francis Amuzu . Apesar de ter participado do treinamento, ele não tem presença garantida no jogo desta terça-feira (11) .

Oficializado como reforço gremista , o atacante belga já havia realizado o primeiro treino no domingo (9), mas precisa ter o nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder estrear .

A boa notícia é que o regulamento da competição permite que a regularização ocorra no dia do jogo. Ainda assim, a diretoria gremista classifica como "difícil" a utilização de Amuzu já na sétima rodada devido às burocracias necessárias para encaminhar a documentação.

Com apenas um dia de trabalho com todo o elenco, o técnico Gustavo Quinteros pode manter a escalação que iniciou o Gre-Nal do último sábado (8), com eventuais preservações por desgaste físico.