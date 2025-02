Vitória confirma tentativa de acordo por Lucas Esteves e fala em retirar ação contra o Grêmio no STJD

Lucas Esteves está perto de ser anunciado pelo Grêmio Victor Ferreira / Vitória/Divulgação

Já em Porto Alegre, o lateral-esquerdo Lucas Esteves, aguarda a liberação da Justiça do Trabalho para se liberar do Vitória e assinar com o Grêmio. Em paralelo, porém, os clubes e o estafe do jogador costuram acordo para encerrar a disputa judicial. Como consequência, o clube baiano se compromete a retirar ação no STJD contra o Tricolor por suposto "aliciamento" do atleta.

O Grêmio aguarda a homologação da liminar concedida pela Justiça liberando Lucas Esteves do vínculo com o Vitória para anunciar o reforço. Porém, caso as partes cheguem a um acordo, esta liberação não será mais necessária, e o clube gaúcho não correrá o risco de ver a decisão judicial ser cassada no futuro.

As tratativas entre Grêmio e Vitória são mediadas pelo empresário do atleta, Marcelo Robalinho. Em contato com Zero Hora, o presidente do clube baiano, Fábio Mota, confirmou as conversas.

— Já mandamos a nossa proposta de acordo, que englobaria tudo. (Se aceita a proposta) O processo se encerra, não há risco de a liminar ser cassada e a ação no STJD também acaba — revelou.

O dirigente não detalhou quais seriam os demais termos do acordo. Mas, conforme apurado por Zero Hora, ao Grêmio caberia somente o pagamento da multa rescisória de US$ 1 milhão (R$ 5,7 milhões) já estipulada no contrato do atleta com os baianos.

A disputa no STJD

O Vitória ingressou na semana passada com notícia de infração disciplinar na Procuradoria do STJD solicitando uma denúncia contra o Grêmio pelo artigo 240 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em aliciar atleta de outra entidade desportiva e prevê multa de até R$ 100 mil.

Intimado a se manifestar, o Grêmio negou o aliciamento, enviando como prova trocas de mensagens com a direção do Vitória manifestando aos baianos o interesse no atleta e inclusive sendo orientado por eles a pagar a multa rescisória estipulada em contrato — que futuramente não seria aceita pelos dirigentes do clube do Barradão.

Em paralelo, o Tricolor solicitou que o Vitória seja denunciado pelo artigo 221, que fala em "dar causa à instauração de inquérito ou processo na Justiça Desportiva por erro grosseiro ou sentimento pessoal" e que prevê multa de até R$ 100 mil.

A Procuradoria ficou de se manifestar nos próximos dias sobre o oferecimento de denúncia ou arquivamento. Porém, se os dois clubes chegarem a um acordo, a notícia de infração será extinta.

O fato é que, seja por liminar, seja por acordo, Lucas Esteves está a poucos detalhes de ser jogador do Grêmio.