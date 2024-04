Com cinco gols em cinco jogos, Diego Costa é um dos destaques do Grêmio neste início de temporada. Titular absoluto do time do técnico Renato Portaluppi, ele assinou contrato de apenas um ano com o clube. Este foi um pedido do próprio atleta, que já tinha assinado contratos curtos com suas últimas três equipes (Atlético-MG, Wolverhampton e Botafogo).