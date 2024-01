A estreia de Luis Suárez no Inter Miami deverá ser no amistoso do seu novo clube contra a seleção de El Salvador, em San Salvador, no Estádio Cuscatlán. A partida será na sexta-feira (19) e já provoca enorme expectativa no país. Gerardo Martino, técnico do clube norte-americano, deverá utilizar as grandes estrelas, como Messi e Suárez, em parte do confronto.