O retorno de Neymar aos gramados ainda vai demorar, de acordo com Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira e responsável pela cirurgia de correção da ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo do atleta do Al-Hilal. A previsão é de que o atacante esteja apto a defender o Brasil somente em setembro de 2024.