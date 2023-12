Neymar e Bruna Biancardi apareceram juntos e sorridentes em uma foto junto de Mavie, filha deles, além de Jane Santos e dona Berê, tia e avó do jogador, respectivamente. A imagem, postada por Jane no Instagram neste domingo (17), foi divulgada três semanas depois de Bruna comunicar que não está mais em um relacionamento amoroso com Neymar.