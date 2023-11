Bruna Biancardi utilizou suas redes sociais nesta terça-feira (28) para confirmar que o relacionamento entre ela e Neymar chegou ao fim. Diante de novas exposições envolvendo a interação do jogador com outras mulheres e as suposições sobre possíveis traições, a influenciadora digital pediu para que as pessoas parem de associá-la às últimas notícias.