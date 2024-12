A cantora Ana Castela se manifestou pela primeira vez sobre o terceiro término com Gustavo Mioto . Na manhã desta sexta-feira (13), a artista compartilhou uma mensagem em suas redes sociais agradecendo o apoio dos fãs e refletindo sobre a trajetória do relacionamento.

"Eu quero compartilhar algo importante com vocês, que sempre me acompanham e torcem por mim e pelo Gustavo. Nosso relacionamento chegou ao fim. Nossas vidas vão continuar, e seguimos com gratidão por tudo o que construímos juntos. Peço a compreensão, o respeito e o amor de vocês, que sempre estiveram ao meu lado. Obrigada por tudo", escreveu Ana nos stories do Instagram.