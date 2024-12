Anúncio de noivado de Selena Gomez com o produtor musical Benny Blanco reacendeu discussões sobre o antigo relacionamento da cantora com Justin Bieber. @selenagomez / Instagram / Reprodução

A cantora norte-americana Selena Gomez, de 32 anos, surpreendeu os fãs na quarta-feira (11) ao anunciar seu noivado com o compositor e produtor musical Benny Blanco.

O anúncio foi feito por meio de uma publicação nas redes sociais, com a legenda: “O para sempre começa agora”, acompanhada de uma foto do casal.

Selena e Benny se conheceram em 2019, durante a colaboração na música I Can't Get Enough. Contudo, o romance começou apenas em junho de 2023, e foi oficializado em dezembro do mesmo ano.

O noivado reacendeu discussões sobre uma das histórias de amor mais marcantes do entretenimento: o relacionamento de Selena Gomez e Justin Bieber. A notícia fez com que o nome do casal, apelidado pelos fãs de “Jelena”, fosse parar nos trending topics no X (antigo Twitter).

Idas e vindas de "Jelena"

O romance entre Selena e Justin começou em 2010, quando ele tinha 16 anos e ela 18. Oficializado em 2011, o casal se tornou um dos mais comentados da época, frequentando eventos e protagonizando momentos marcantes.

O primeiro término aconteceu em 2012, mas eles se reconciliaram em 2013. Nos anos seguintes, a relação foi marcada por turbulências, separações e declarações de amor.

Eles foram vistos juntos até 2014, ano em que Selena lançou a música The Heart Wants What It Wants, que muitos interpretaram como um desabafo sobre o relacionamento.

Na mesma época, Justin admitiu que algumas músicas de seu álbum Purpose foram inspiradas em Selena. Apesar de seguir caminhos diferentes, ele chegou a postar fotos antigas dos dois nas redes sociais.

Romance entre Justin e Selena começou em 2010 MáRCIO HONORATO / Estadão Conteúdo

Brigas e reconciliações

Em 2016, uma briga pública entre os dois gerou polêmica. Justin publicou fotos com a modelo Sofia Richie, o que irritou fãs do casal.

Selena comentou acusando o cantor de trair a confiança dos admiradores, enquanto ele sugeriu que ela havia tido um envolvimento com Zayn Malik, do One Direction.

Mesmo após o episódio, os dois retomaram o relacionamento brevemente em 2017, antes de encerrar definitivamente no ano seguinte. Durante o período, Selena namorou o cantor The Weeknd, enquanto Justin chegou a criticar a música do artista em entrevistas.

Nesse período, Selena enfrentou problemas de saúde relacionados ao lúpus e passou por um transplante de rim. Após anunciar o término com The Weeknd, ela foi vista novamente com Justin em outubro de 2017.

O último rompimento do casal ocorreu em abril de 2018. Meses depois, Justin assumiu o namoro com Hailey Baldwin, com quem se casou ainda em 2018 e segue junto até os dias atuais.

Caminhos separados

Desde o término, Selena tem se dedicado a sua saúde e a sua carreira. Em 2020, lançou o álbum Rare, que reflete sobre o fim do relacionamento. A música Lose You To Love Me, por exemplo, tornou-se um marco para os fãs do casal.