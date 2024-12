Selena Gomez anunciou noivado com Benny Blanco.

Selena Gomez anunciou que está noiva do compositor e produtor musical Benny Blanco . A artista e empresária de 32 anos contou a novidade por meio de um post nas redes sociais na última quarta-feira (11).

O casal se conheceu em 2019, quando colaboraram na música I Can't Get Enough, mas começaram a namorar apenas em junho de 2023. A relação foi confirmada seis meses depois, em dezembro.