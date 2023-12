Ex-lateral-direito do Inter, o uruguaio Bruno Silva testemunhou os altos e baixos da passagem de Luis Suárez pelo Brasil. Em entrevista ao Show dos Esportes, na Rádio Gaúcha, nesta quarta-feira (13), ele falou sobre as visitas que fez ao centroavante e as dificuldades relatadas pelo amigo durante a temporada no Grêmio.