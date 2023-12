O resultado final da brilhante passagem de Suárez pelo Grêmio fica marcado com o prêmio de raque do Campeonato Brasileiro. E foi isso mesmo. Ele foi o melhor jogador do futebol brasileiro em 2023. Entregou tudo que se esperava. Dentro e fora de campo. Dentro das quatro linhas, foram 29 gols, sendo absolutamente decisivo para levar o Tricolor ao título Gaúcho, da Recopa, semifinal da Copa do Brasil e segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Tudo isso com um time com algumas limitações, algo próprio da dificuldade de quem está voltando da Série B.