Aos 22 minutos do segundo tempo, Bustos recebeu belo passe de Gustavo Prado, ingressou na grande área e desabou no gramado, após disputa com Reyna. Esse lance gerou protesto imediato do lateral do Inter com o árbitro Kevin Ortega, que mandou o jogo seguir. O juiz peruano considerou que a ação do jogador do Belgrano foi limpa e o árbitro de vídeo, Diego Haro, respeitou a decisão do campo.