O Inter ficou no empate com o Belgrano na estreia da Copa Sul-Americana, na noite desta terça-feira (2). Fora de casa, o time de Eduardo Coudet não saiu do 0 a 0, em uma partida na qual teve as melhores chances, todas com Borré, mas teve dificuldade para convertê-las. Na quarta-feira (10) da semana que vem, faz seu primeiro jogo no Beira-Rio, diante do Tomayapo, também pela competição continental.