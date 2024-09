A classificação épica do Botafogo nos pênaltis contra o São Paulo, com drama e choro após 51 anos de ausência em semifinal de Libertadores, foi boa para o Grêmio. Vantagem mínima, quase invisível, mas do jeito que escureceu o horizonte gremista após a derrota para o Criciúma, em casa, vale se agarrar em qualquer galho de árvore. Vou explicar.