Nos pênaltis, Botafogo elimina o São Paulo e segue na Libertadores

O Botafogo está classificado para as semifinais da Libertadores. Nesta quarta-feira (25), o time carioca saiu em vantagem no primeiro tempo, cedeu o empate nos minutos finais, mas derrotou o São Paulo, nos pênaltis, e garantiu a classificação para esta fase do torneio, 51 anos depois. Já o São Paulo sofreu a segunda eliminação em setembro e lamentou os pênaltis desperdiçados por Lucas Moura, no primeiro tempo, e Jonathan Calleri e Rodrigo Nestor, na disputa dos tiros livres.