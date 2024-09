O River Plate se classificou para as semifinais da Copa Libertadores ao derrotar o Colo Colo por 1 a 0 na partida de volta das quartas de final, disputada na noite desta terça-feira (24) no estádio Más Monumental, em Buenos Aires. A equipe comandada por Marcelo Gallardo marcou com Facundo Colidio aos 16 minutos do primeiro tempo.