Responsável pela última derrota do Flamengo na Libertadores, em 2019, o Peñarol voltou a surpreender o rival nesta quinta-feira (19), ao vencer por 1 a 0, pela partida de ida das quartas de final da competição, honrando as palavras que vem acompanhando o técnico Diego Aguirre, velho conhecido do futebol brasileiro, desde a sua volta ao clube uruguaio, que diz que "tudo é possível".