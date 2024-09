As substituições de Mano Menezes foram vitais para o Fluminense abrir vantagem sobre o Atlético-MG nas quartas de final da Libertadores. Com jogada de duas apostas que vieram do banco de reservas, o atual campeão viu Lima concluir cruzamento de Keno e definir o 1 a 0 no jogo de ida, no Maracanã, no fim da partida. A definição ocorre na próxima quarta-feira, na Arena MRV, em Belo Horizonte.