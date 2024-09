Deyverson já foi herói de título da Libertadores com o Palmeiras e agora se consagra ao levar o Atlético-MG para a semifinal da competição intercontinental. O atacante entrou no fim do primeiro tempo diante do atual campeão Fluminense, nesta quarta-feira (25), por causa de lesão de Bernard, anotou os dois gols do triunfo por 2 a 0 e saiu de campo ovacionado na Arena MRV, em Belo Horizonte.