Com sistema tático, conceito de futebol e time titular definidos, o Inter deixa de ser "outsider" (indivíduo que não pertence a um grupo determinado) na luta por Libertadores em 2025. O salto no Brasileirão é fruto de resultados decorrentes de bom rendimento. Trata-se do melhor cenário. Vitórias aleatórias não adiantariam de nada. Logo ali na frente o resultado e o rendimento oscilante se encontrariam.