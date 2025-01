Polícia investiga duplo homicídio em Canoas

Os criminosos efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, que morreram em via pública. O local foi isolado para perícia.

As vítimas foram identificadas, sendo um homem de 24 anos e outro de 23 anos, ambos envolvidos com tráfico de drogas , conforme o 15º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Segundo a Brigada Militar, há suspeitos, mas ainda não há detalhes sobre as circunstâncias de como ocorreu o crime e as motivações do ataque. O que se sabe, até o momento, é que uma das vítimas foi morta dentro do veículo em que estava, enquanto a outra foi baleada em local próximo, a cerca de 200 metros.