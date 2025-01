Homem em surto morre em intervenção da Brigada Militar em Novo Hamburgo

Um homem que estava em surto morreu após levar dois tiros durante uma intervenção da Brigada Militar (BM) em Novo Hamburgo , no Vale do Sinos, na madrugada desta quarta-feira (1º). O caso aconteceu por volta das 4h, no bairro Vila Nova.

Neste momento, outro brigadiano disparou pelo menos oito tiros com uma pistola e acertou dois, um no ombro e outro no peito do homem. Pereira chegou a ser levado para o hospital, mas acabou morrendo.