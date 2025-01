Jovem baleado na cabeça após pisar no pé de traficante tem morte cerebral confirmada

Foi confirmada a morte cerebral de Kauan Galdino Florêncio Pereira , 18 anos, baleado na cabeça após um desentendimento com um traficante em um baile funk, em Queimados, na Baixada Fluminense, na madrugada de Réveillon. A briga teria começado depois que Kauan pisou no pé do bandido , segundo divulgado pelo portal g1 .

Investigação

Testa de Ferro, apontado como chefe do tráfico na comunidade São Simão, teria disparado contra Kauan após o desentendimento provocado pelo pisão no pé.

Apuração da TV Globo indica que chefes da facção teriam se irritado com a atitude do membro do grupo e, para "evitar problemas", ordenaram a execução do criminoso.