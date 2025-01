Oito pessoas ficam feridas após acidente envolvendo carro roubado e ambulância em São Leopoldo

Veículo colidiu com ambulância na Avenida Feitoria, no Bairro Rio Branco.

Oito pessoas ficaram feridas, duas foram presas e um adolescente apreendido após um acidente envolvendo um veículo roubado e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em São Leopoldo, no Vale do Sinos, na tarde desta sexta-feira (3). A ocorrência foi registrada na avenida Feitoria, no Bairro Rio Branco, por volta das 15h.