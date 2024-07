Nunca é bom topar com o Palmeiras. Nisso, concordamos todos. A pergunta é outra: quando é menos ruim topar com Abel Ferreira e sua capacidade de tirar coelhos da cartola com o que tem à disposição? Atrevo-me a responder. É agora, apesar das fragilidades que o Grêmio vem mostrando e que o empurraram para o Z-4.