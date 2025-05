Em novo livro, escritor caxiense desvenda as lendas de uma Porto Alegre interiorana

Aviso de spoiler. Não, esse evento não faz parte (oficialmente) da celebração dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Mas, poderia. O evento em questão é o lançamento — seguido de sessão de bate-papo — do livro A lenda do corpo e da cabeça, do escritor caxiense, ali das quebradas do bairro Século XX, Paulo Damin, agendado para ocorrer sábado (10), às 14h, no Zarabatana Café (Centro de Cultura Ordovás).