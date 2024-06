Até agora, Grêmio e Inter suportaram bem a volta aos gramados. A derrota colorada para o Belgrano desidratou-se nas vitórias sobre Real Tomayapo e Delfín, garantindo sobrevida na repescagem da Sul-Americana. No Brasileirão, êxito sobre o Cuiabá. O Grêmio se recuperou na Libertadores. O time de Renato perdeu ao natural do Bragantino, você dirá. Mas com time quase 100% reserva, à exceção de Vilassanti. Jogo rifado.