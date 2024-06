Era para ter sido mais. O Inter só não foi além do 2 a 0 sobre o Real Tomayapo, mantendo aceso o sonho da Sul-Americana, devido a um gol mal anulado, erro grave da arbitragem, um pênalti perdido e outras chances claras desperdiçadas. Agora, o Colorado depende de vitória simples sobre o Delfín no sábado (8), no Alfredo Jaconi.