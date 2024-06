O torcedor do Grêmio tem um novo desafio. Assim como fez do Couto Pereira o Olímpico contra o The Strongest, na volta após a catástrofe, chegou a hora de repetir a dose no sábado (8), diante do Estudiantes, e bater o recorde de 23 mil gremistas fora de casa. Mas com gostinho especial e sangue doce.