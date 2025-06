Por que não há desculpas para o Grêmio contra o Juventude

No jogo dramático entre Juventude e Grêmio , já que envolve zona do rebaixamento , é comum prevalecer a narrativa vinculada ao clube de mais força e poder. Então o Tricolor tem a maratona de jogos , enquanto o Juventude só tem o Brasileirão.

Juventude enfraquecido

Só que é preciso olhar o outro lado. Cláudio Tencati tem menos tempo no cargo do que Mano Menezes. E o Juventude terá desfalque importante neste domingo, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 11ª rodada do Brasileirão.