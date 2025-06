Por que o Grêmio fez a sua melhor atuação do ano no Alfredo Jaconi

Festa foi gremista ao final da partida em Caxias do Sul. André Ávila / Agencia RBS

Foi o melhor jogo do Grêmio no ano. Talvez isso não garanta o necessário Brasileirão de segurança, também porque o adversário parece condenado. Mas o fato é que o 2 a 0 do Grêmio aonde o Juventude no Alfredo Jaconi teve desempenho, boa produção ofensiva e nenhum sofrimento. Pela primeira vez em 2025, o Grêmio controlou o jogo do início ao fim.

A mancada do goleiro Marcão e seu pênalti infantil em Kannemann ajudou a azedar a tarde do Juventude, mas depois o time de Cláudio Tencati seguiu envolvido pelo Grêmio. Tivesse sido seis ou sete não seria absurdo.

Dessa vez, o Grêmio abriu o placar e não recuou. Foi contemplado com uma vitória sólida, que teve no volume ofensivo pelo chão o ponto alto. Só se defender não resolve. Tem de atacar sem a casa cair lá atrás. Foi o que se viu no Jaconi.

O Grêmio volta de Caxias do Sul com um projeto de time. Amplitude com Alysson (ancorado por Gustavo Martins na lateral) pela direita e Marlon na esquerda. Marlon por fora empurrou Kike Oliveira para dentro, e assim ele fez o segundo gol. Cristaldo foi o dono da partida. Por que ele não se comporta sempre assim, temporizando e ajudando sem a bola? O Grêmio sempre defendeu com seis, no mínimo. Mas um sétimo homem (Alysson, Kike ou Cristaldo) compunha a linha.