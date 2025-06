A segunda-feira que entra para a história como uma das mais azaradas da história do Inter

Colorado perdeu para o Fluminense em casa no domingo (1º). Renan Mattos / Agencia RBS

Há algum tempo, na Província de São Pedro, não se via uma reviravolta anímica tão radical em 72 horas.

O cenário do meio de semana era de um Grêmio constrangido na Arena vazia, suando para ganhar de um time horrível e desfalcado na Sul-Americana, o medonho e quase amador Sportivo Luqueño, candidato ao rebaixamento no Paraguai. Já o Inter tinha virado sobre o Bahia, indo às oitavas da Libertadores em primeiro lugar no grupo da morte.

Aí vem o fim de semana. O Grêmio joga bem do início ao fim e ganha com sobras do Juventude no Alfredo Jaconi, abrindo cinco pontos de gordura para o Z-4, que virou a sua régua. Enquanto isso, o Inter perde em casa — para o Fluminense de Renato — e fica a um pontinho da zona de rebaixamento. Mas a reviravolta de clima mesmo veio no dia seguinte.

Nesta segunda-feira (2), no sorteio das oitavas da Libertadores, dá azar e pega o pior adversário: Flamengo. Na sequência, a notícia da lesão grave no joelho do insubstituível Fernando.

O Grêmio fica sabendo que, se passar pelo Alianza na repescagem, terá pela frente na Sula a Universidad Católica genérica, de Quito. E que, na Copa do Brasil, poderá torcer por Renato contra o Inter. O inimigo será o Fluminense.

Agora, o mais fascinante. Os jogos são só em agosto. Clímax, anticlímax. Tudo pode ficar como está, mas também pode mudar. Mas é preciso dizer: o Inter vive algumas das horas mais azaradas de sua história.

Um time de desfalques

Para ter alguma chance pela lógica, o Inter terá de colocar em campo uma operação de guerra para recuperar titulares. Se for para o confronto contra o Flamengo com os 12 desfalques de hoje, não terá nem a mínima chance.

Rochet, Victor Gabriel, Borré, Bernabei, Carbonero, Vitinho, Ricardo Mathias — a ordem é recuperar todos que não estejam definitivamente fora, casos de Fernando, Bruno Gomes ou Mercado.

E tem a janela. Mais essa. Venho insistindo que aqui é o pulo do gato dos endinheirados. Eles compram caro, reduzindo a margem de erro. Nós, gaúchos, vendemos o pouco que temos e vamos para o garimpo. O cenário da alvorada de junho é terrível para o Inter.

