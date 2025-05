A insólita noite em que o Grêmio venceu mas foi derrotado

Time de Mano Menezes vai para a repescagem contra o Alianza Lima Duda Fortes / Agencia RBS

Foi o pior cenário. O Godoy Cruz-ARG vacilou em casa, empatando com o miserável Atlético Grau-PER. Bastava o Grêmio fazer a sua parte, abrindo saldo contra um time paraguaio amador. Ficou no esquálido 1 a 0. Pior: teve um a mais desde os 37 do primeiro tempo. E dois a partir dos 40 da etapa final.

O Sportivo Luqueño-PAR nem fez duas linhas de quatro quando teve Vera expulso. Postou-se em um incrível 5-4-0, abdicando de atacar. Mano demorou a aposta no olhar de Felipão, que viu Riquelme, 18 anos, atuar na véspera pelo sub-20. Perdeu tempo demais com Nathan Pescador, Pavon e Camilo.

Quanto tempo mais o Grêmio desperdiçará com medalhões que receberam dúzias de chances sem dar resposta? Só com Riquelme, autor do gol, e Jardiel, o Grêmio sonhou. Ganhou de 1 a 0, mas perdeu. Vai para a repescagem contra o Alianza Lima, atrapalhando o planejamento de sobrevivência no Brasileirão pós-Mundial de Clubes.