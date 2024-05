Serão só duas rodadas de paralisação de um campeonato de futebol. As vidas perdidas na catástrofe não voltarão. Que nenhum defensor da bola rolando a qualquer custo levante esse argumento, pelo amor de Deus, seja qual for o da sua crença. Trata-se do gesto. Do fato histórico de uma classe sempre desunida se posicionar. Do abraço fraterno em um pedaço do Brasil que só faz chorar há mais de 15 dias. A consciência foi ganhando o país.



Técnicos e jogadores se posicionaram sem pedir licença aos cartolas. Torcedores pressionaram. O Atlético-GO era contra, mas mudou de ideia. Os mineiros a defenderam desde o início. O Botafogo titubeou, mas cerrou fileiras com Vasco e Fluminense. Por fim, Bahia e Vitória desceram do muro e completaram os votos necessários para essa breve porém emblemática pausa, isolando Flamengo e o trio de ferro paulista — Palmeiras, São Paulo e Corinthians.