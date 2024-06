Historicamente, o fator local faz mais diferença para o Inter do que para o Grêmio. Os grandes títulos colorados vieram no Beira-Rio: os três Brasileirões, as duas Libertadores, a Sul-Americana de 2008 e as duas Recopas. O Mundial de 2006 foi em campo neutro, no Japão. Já o Grêmio, das três Libertadores, festejou uma no Olímpico e duas longe do RS. Vale lembrar a Copa do Brasil no Maracanã, em 1997, contra o Flamengo. Mas não será só o mando de campo que influenciará o restante da temporada da dupla Gre-Nal.