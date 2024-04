O craque do time do Grêmio será sua própria condição de franco-atirador. Com um time reserva e opções sub-20 para o banco na altitude de La Paz, a estreia na Libertadores contra o The Strongest está rifada com apoio da torcida. Empate é festa na Goethe. Até perder de pouco não será desgraça. Haverá tempo de sobra para se garantir entre os dois classificados em um grupo que ainda conta com Estudiantes-ARG e Huachipato-CHI.