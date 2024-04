O Grêmio enfrenta o The Strongest, às 21h desta terça-feira (2), pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Tricolor irá jogar na Bolívia com uma equipe alternativa, mas o comando será de Renato Portaluppi. Com o histórico treinador, o time gremista tem um retrospecto positivo em estreias na competição continental, com três vitórias e três empates.