Os finalistas do Campeonato Gaúcho estão decididos desde o início desta semana. Em campo, o adversário do Grêmio é o Juventude, e vice-versa. Porém, há uma análise que vai muito além disso. Existem dois clássicos "escondidos" nessa decisão. A final do Gauchão não deixou de ser Gre-Nal nem Ca-Ju, mesmo que Inter e Caxias tenham ficado pelo caminho.